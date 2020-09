Picco contagi, l’allarme del Cotugno: “Troppi focolai, ci vogliono nuove restrizioni” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Al Picco di contagi in Campania, che nelle ultime settimane è tra le regioni più colpite in Italia facendo registrare un numero di attualmente positivi inferiore solo a Lombardia e Lazio, seguono le parole preoccupanti di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli che racchiude Monaldi, Cto e il Cotugno, quest’ultimo centro di riferimento regionale per l’emergenza coronavirus. Di Mauro parla di “focolai autoctoni” che si sono “generati nella nostra regione e che stanno determinando un incremento del numero dei contagi e dei ricoveri”. A Radio Crc il direttore precisa che ad oggi “non possiamo più parlare di casi di importazione per i soggetti che sono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Aldiin Campania, che nelle ultime settimane è tra le regioni più colpite in Italia facendo registrare un numero di attualmente positivi inferiore solo a Lombardia e Lazio, seguono le parole preoccupanti di Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli che racchiude Monaldi, Cto e il, quest’ultimo centro di riferimento regionale per l’emergenza coronavirus. Di Mauro parla di “autoctoni” che si sono “generati nella nostra regione e che stanno determinando un incremento del numero deie dei ricoveri”. A Radio Crc il direttore precisa che ad oggi “non possiamo più parlare di casi di importazione per i soggetti che sono ...

