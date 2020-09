Lutto per Gabriel Garko: il dolore dell’attore commuove i follower (Di martedì 22 settembre 2020) Gabriel Garko ha appena pubblicato su Instagram una foto in cui annuncia di aver perso un amico per lui importante e con cui ha condiviso mille esperienze. Gabriel Garko (fonte da Instagram @GabrielGarko official)L’annuncio è arrivato nel cuore della notte: Gabriel Garko ha perso un suo grande amico e ha deciso di condividere la tragedia con i suoi follower. L’attore come è noto è un grande appassionato di sport e in particolare di equitazione, tanto che ha deciso di andare a vivere in un posto un pò fuori Roma proprio per godersi la natura e i suoi amati animali. In questo caso si parla del suo cavallo Othello, suo fido amico con il quale ha condiviso tante gioie e dolori. I due ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020)ha appena pubblicato su Instagram una foto in cui annuncia di aver perso un amico per lui importante e con cui ha condiviso mille esperienze.(fonte da Instagram @official)L’annuncio è arrivato nel cuore della notte:ha perso un suo grande amico e ha deciso di condividere la tragedia con i suoi. L’attore come è noto è un grande appassionato di sport e in particolare di equitazione, tanto che ha deciso di andare a vivere in un posto un pò fuori Roma proprio per godersi la natura e i suoi amati animali. In questo caso si parla del suo cavallo Othello, suo fido amico con il quale ha condiviso tante gioie e dolori. I due ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Spotorno, Croce Bianca e Avis in lutto per la morte di Claudio Basadonne La Stampa Lutto in scuderia per Gabriel Garko: è morto il suo Frisone Othello

L’attore, nato a Torino nel 1972, ha da sempre una grande passione per i cavalli in particolare e gli animali in generale: vive in una villa con scuderia a Zagarolo, in provincia di Roma. Othello era ...

La partecipazione al lutto per la scomparsa di Luigi Squillario espressa dall'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo

A nome dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, con commozione, esprimo sincero cordoglio per la scomparsa dell’Avvocato Luigi Squillario che ricordo per la grande generosità e dedizione al ter ...

