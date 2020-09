Imma Tataranni in replica su Ra1 in attesa della seconda stagione (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo una serie di annunci e slittamenti, finalmente su Rai1 torna Imma Tataranni in replica con le puntate della prima e, al momento, unica, stagione. La bella Vanessa Scalera tornerà a vestire i panni della decisa Sositutiro Procuratore per riproporre al pubblico i suoi primi casi e la sua voglia di cadere tra le braccia del suo appuntato Ippazio Calogiuri nonostante tutto quello che questo significhi per la sua famiglia. La Rai punta ancora sull’usato sicuro nonostante le polemiche di coloro che in questo periodo si aspettavano novità importanti in prima serata e, alla luce degli ascolti portati a casa con il suo primo passaggio, siamo sicuri che la sua sarà una scommessa vinta. La seconda stagione di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo una serie di annunci e slittamenti, finalmente su Rai1 tornaincon le puntateprima e, al momento, unica,. La bella Vanessa Scalera tornerà a vestire i pannidecisa Sositutiro Procuratore per riproporre al pubblico i suoi primi casi e la sua voglia di cadere tra le braccia del suo appuntato Ippazio Calogiuri nonostante tutto quello che questo significhi per la sua famiglia. La Rai punta ancora sull’usato sicuro nonostante le polemiche di coloro che in questo periodo si aspettavano novità importanti in prima serata e, alla luce degli ascolti portati a casa con il suo primo passaggio, siamo sicuri che la sua sarà una scommessa vinta. Ladi ...

