Il rapper Endi in libreria con “Qualcosa cambierà”

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 22 settembre 2020) “Qualcosa cambierà”, il primo libro scritto dalEnrico Petillo in arte, è disponibile in tutte le librerie edito da Scatole Parlanti E‘ uscito “Qualcosa cambierà“, il primo libro scritto dalEnrico Petillo, in artedisponibile in tutte le librerie, edito da Scatole Parlanti. Tratto da una storia vera, il libro racconta la storia di un giovane… L'articolo Ilincon “Qualcosa cambierà” Corriere Nazionale.