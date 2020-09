Ginevra Lamborghini debutta debutta con “Scorzese”

(Di martedì 22 settembre 2020)nel mondo della musica: il primo singolo della 27enne, disponibile online, si intitola “Scorzese” Suona ovunque da qualche ora “Scorzese”, il singolo di debutto per Universal Music di. La 27enne bolognese, nipote di Ferruccio, si affaccia ufficialmente al panorama musicale con un brano moderno che mette in risalto le sfumature della sua voce nella… L'articolocon “Scorzese” Corriere Nazionale.

_PuntoZip_ : GINEVRA LAMBORGHINI: Ecco il video di “SCORZESE”, il suo singolo di debutto - CeccarelliL_ : GINEVRA LAMBORGHINI: Ecco il video di “SCORZESE”, il suo singolo di debutto - musicanotizie : “Scorzese”, il singolo di debutto di Ginevra Lamborghini - Lopinionista : “Scorzese”, il singolo di debutto di Ginevra Lamborghini - ArgentineBlood : Raga ma se Elettra Lamborghini è del 94, perché su Wikipedia c'è scritto che anche sua sorella Ginevra è del 94? -

Ultime Notizie dalla rete : Ginevra Lamborghini

Chi è Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra con la passione per la musica Classe 1994, Ginevra Lamborghini è la penultima in famiglia, sorella di Elettra, Ferruccio e Lucrezia Lamborghini.BOLOGNA – E’ uscito su tutte le piattaforme musicali, per Universal Music, “Scorzese”, il singolo di debutto di Ginevra Lamborghini, che si affaccia ufficialmente al panorama musicale con un brano mod ...