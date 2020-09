Filippo, pestato a sangue in Versilia: “Non tornerò mai più quello di prima” (Di martedì 22 settembre 2020) Ancora un caso di aggressione di gruppo ai danni di un ragazzo, stavolta a Versilia. L’ennesimo episodio di violenza di gruppo quello avvenuto a Marina di Pietrasanta in provincia di Versilia dove si è consumata un’aggressione ai danni di Filippo, un ragazzo di appena 15 anni che probabilmente non si riprenderà mai dalle ferite fisiche … L'articolo Filippo, pestato a sangue in Versilia: “Non tornerò mai più quello di prima” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020) Ancora un caso di aggressione di gruppo ai danni di un ragazzo, stavolta a. L’ennesimo episodio di violenza di gruppoavvenuto a Marina di Pietrasanta in provincia didove si è consumata un’aggressione ai danni di, un ragazzo di appena 15 anni che probabilmente non si riprenderà mai dalle ferite fisiche … L'articoloin: “Non tornerò mai piùdi prima” proviene da leggilo.org.

albastraniera : RT @07Emmedi: che strano, Mattarella ha voluto esprimersi sulla morte di Willy, però si è mai degnato di dire una parola sulla povera Pamel… - zazoomblog : «Potevano uccidermi». Parla Filippo il 15enne pestato da un gruppo di giovani per uno scambio di persona. E chiede… - Notiziedi_it : «Potevano uccidermi». Parla Filippo, il 15enne pestato da un gruppo di giovani per uno scambio di persona. E chiede… - CiaobyDany : RT @Open_gol: «Potevano uccidermi». Parla Filippo, il 15enne pestato da un gruppo di giovani per uno scambio di persona. E chiede giustizia… - alcinx : RT @Open_gol: «Potevano uccidermi». Parla Filippo, il 15enne pestato da un gruppo di giovani per uno scambio di persona. E chiede giustizia… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo pestato «Potevano uccidermi». Parla Filippo, il 15enne pestato da un gruppo di giovani per uno scambio di persona. E chiede giustizia per lui e per Willy Open Vinix Platform è online

Rilasciata dopo un lavoro durato oltre un anno, è online la nuova piattaforma Vinix a cui è immediatamente seguita la pubblicazione delle due app android e iOS nei rispettivi store. C’è un piccolo gru ...

Bernalda, il buen retiro che ha stregato Coppola (ma anche medici e avvocati)

È un luogo speciale il Giardino Giamperduto. Un tempo questo era un caseificio femminista in cui il personale produceva ricotta salata e idee sul diritto all’emancipazione delle donne. Adesso Francesc ...

Rilasciata dopo un lavoro durato oltre un anno, è online la nuova piattaforma Vinix a cui è immediatamente seguita la pubblicazione delle due app android e iOS nei rispettivi store. C’è un piccolo gru ...È un luogo speciale il Giardino Giamperduto. Un tempo questo era un caseificio femminista in cui il personale produceva ricotta salata e idee sul diritto all’emancipazione delle donne. Adesso Francesc ...