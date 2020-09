Fausto Leali fuori dal Grande Fratello Vip per la parola detta a Enock. Il cantante: “Col razzismo non c’entro” (Di martedì 22 settembre 2020) “Fausto sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip”: così Alfonso Signorini annuncia quello che già si sapeva dal tardo pomeriggio. Il cantante è fuori dalla Casa (forse anche lui sospettava o chissà, vista la reazione tranquilla con chi ha appreso la decisione senza fare grandi storie). E il conduttore ha continuato: “Noi sappiamo l’artista e l’uomo che tu sei. Io ti ho fortemente voluto in questo programma e rifarei questa scelta. Il Grande Fratello però è un’occasione per far capire che certe parole non devono essere più usate.” Dal commento di Leali sembra che l’artista non abbia compreso pienamente il motivo della sua eliminazione: “Va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “sei ufficialmente squalificato dalVip”: così Alfonso Signorini annuncia quello che già si sapeva dal tardo pomeriggio. Ildalla Casa (forse anche lui sospettava o chissà, vista la reazione tranquilla con chi ha appreso la decisione senza fare grandi storie). E il conduttore ha continuato: “Noi sappiamo l’artista e l’uomo che tu sei. Io ti ho fortemente voluto in questo programma e rifarei questa scelta. Ilperò è un’occasione per far capire che certe parole non devono essere più usate.” Dal commento disembra che l’artista non abbia compreso pienamente il motivo della sua eliminazione: “Va ...

