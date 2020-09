Euphoria 2 e Succession 3 slittano al tardo 2021 | un episodio a tema Covid per la serie con Zendaya

(Di martedì 22 settembre 2020)2 e3 sarebbero dovute uscire il prossimo anno, ma entrambe, causa-19, subiranno dei ritardi di produzione. Le due, fresche di Emmy Award (la prima ha vinto nella categoria miglior attrice protagonista, la seconda migliordrammatica), non vedranno la luce molto presto. Casey Bloys, presidente del network HBO, ha aggiornato lo stato dell’arte di2 e3. La seconda stagione del teen drama condoveva entrare in produzione già a marzo 2020 ma, a causa della pandemia di-19, le riprese sono state sospese a data da destinarsi. Ora Bloys ha dichiarato a Deadline che il set di2 potrebbe riaprire a inizio. ...

