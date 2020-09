Emiliano: “Conte è un fuoriclasse, lo difenderemo con le unghie e con i denti” (Di martedì 22 settembre 2020) All’indomani del trionfo elettorale, Michele Emiliano, forte della riconferma alla guida della Regione Puglia, parla del suo rapporto con il MoVimento 5 Stelle e dice: “Sono pronto, sulla base di un programma, a qualunque tipo di apporto da parte del M5s, purché sia rispettoso. Perché in campagna elettorale sono stato spesso colpito sul piano personale, cosa che non ha mai fatto Raffaele Fitto che è stato correttissimo. Però il mio animo è incapace di qualunque tipo di rancore” Un invito, dunque, a ricominciare da capo, a ricucire dei rapporti che sono stati sempre molto tesi e che spesso hanno portato anche a veri e propri attacchi da parte dei pentastellati nei confronti del governatore pugliese. Tra i suoi più accaniti oppositori, lo ricordiamo, c’è Alessandro Di Battista, uno dei big del M5S, ... Leggi su blogo (Di martedì 22 settembre 2020) All’indomani del trionfo elettorale, Michele, forte della riconferma alla guida della Regione Puglia, parla del suo rapporto con il MoVimento 5 Stelle e dice: “Sono pronto, sulla base di un programma, a qualunque tipo di apporto da parte del M5s, purché sia rispettoso. Perché in campagna elettorale sono stato spesso colpito sul piano personale, cosa che non ha mai fatto Raffaele Fitto che è stato correttissimo. Però il mio animo è incapace di qualunque tipo di rancore” Un invito, dunque, a ricominciare da capo, a ricucire dei rapporti che sono stati sempre molto tesi e che spesso hanno portato anche a veri e propri attacchi da parte dei pentastellati nei confronti del governatore pugliese. Tra i suoi più accaniti oppositori, lo ricordiamo, c’è Alessandro Di Battista, uno dei big del M5S, ...

