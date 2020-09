Elisabetta Gregoraci bacio hot a Petrelli. Il dettaglio che non sfugge ai fan (Di martedì 22 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci scocca il primo bacio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, amatissima da Alfonso Signorini, un po' meno da Fulvio Abbate che l'ha definita una "larva", si è messa in gioco. Durante la diretta, Signorini ha chiesto a lei e a Pierpaolo Petrelli, che stravede per la showgirl, di darsi un bacio sulle labbra per garantire al gruppo il massimo del budget per la spesa. Elisabetta ha acconsentito e il bacio a stampo con Petrelli è stato incredibilmente lungo. Secondi su cui i fan hanno già iniziato a fantasticare. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020)scocca il primoall'interno della casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, amatissima da Alfonso Signorini, un po' meno da Fulvio Abbate che l'ha definita una "larva", si è messa in gioco. Durante la diretta, Signorini ha chiesto a lei e a Pierpaolo, che stravede per la showgirl, di darsi unsulle labbra per garantire al gruppo il massimo del budget per la spesa.ha acconsentito e ila stampo conè stato incredibilmente lungo. Secondi su cui i fan hanno già iniziato a fantasticare.

GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - GrandeFratello : Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la Porta Rossa: super carica! Come si integrerà con i VIP già entrati? ??… - GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - PRATIMANUELA : RT @GrandeFratello: Nuova ship in corso ?? #GFVIP - tempoweb : Elisabetta Gregoraci bacio hot a Petrelli. Il dettaglio che non sfugge ai fan #elisabettagregoraci… -