Due milioni di contagi da Coronavirus in una settimana ma cala il numero dei morti

Un numero record di due milioni di nuovi casi di Covid-19 è stato registrato nella settimana dal 14 al 20 settembre (+5% rispetto alla settimana precedente), ma il numero dei decessi è sceso del 10%...

Ultime Notizie dalla rete : Due milioni Due milioni di contagi da Coronavirus in una settimana ma cala il numero dei morti Gazzetta del Sud Referendum: cosa succede e cosa cambia con il sì al taglio dei parlamentari

Le modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, fortemente volute dal Movimento 5 Stelle, erano state approvate l’anno scorso dal parlamento, ma senza la maggioranza dei due terzi: per ques ...

"Condanna a 6 mesi per falso". Ma l'Appendino non si dimette

Sei mesi. Questa la pena inflitta a Chiara Appendino per falso ideologico nell'ambito del processo Ream. La sindaca di Torino non dovrà però rinunciare al mandato in anticipo sulla scadenza. La giudic ...

