Coronavirus, il bollettino del 22 settembre: in Sicilia contagi in risalita (+108) e un morto in più (Di martedì 22 settembre 2020) Lieve aumento dei nuovi casi di Covid in Italia : 1.392 oggi, contro i 1.350 di ieri, ma con molti più tamponi: 87.303, quasi 32mila più di ieri. Superata così quota 300mila contagi dall'inizio dell'epidemia:...

