Cinema in lutto | addio ad un grande attore | “Verrà ricordato per sempre”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Sofisticato, sornione, misurato, magnetico. L’franco britannico Michael Lonsdale è morto la scorsa notte a Parigi ad 89 anni. In Italia saràsoprattutto per la parte dell’Abate Abbone di Fossanova nel film Il Nome della rosa, figura che trama nell’ombra assieme a Malachia e a padre Jorge de Burgos per sviare le indagini di Guglielmo da Baskerville. Lonsdale, invece, è stato uno dei più grandi attori europei tra gli anni cinquanta e duemila al, arrivando, tra un Bunuel, Malle, Zinneman, anche alla vetta di un villain della serie 007. Quel Moonraker – Operazione Spazio, con Roger Moore nei panni di 007 e Lonsdale in quelli del cattivo Hugo Drax, un miliardario folle che vuole sterminare ...