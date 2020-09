Chi vuol essere milionario streaming e tv: dove vedere il quiz con Gerry Scotti (Di martedì 22 settembre 2020) Chi vuol essere milionario streaming e tv, dove vedere il quiz con Gerry Scotti Questa sera, 22 settembre, torna Chi vuol essere milionario, lo storico quiz condotto da Gerry Scotti in onda in prima serata dalle 21.20. La puntata va in onda dunque in un giorno diverso dal solito, visto che normalmente il quiz di Gerry Scotti va in onda di giovedì. Come mai questo cambio di programmazione? Il motivo è dovuto al fatto che questo giovedì, 24 settembre, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà in diretta in prima serata la Supercoppa europea di calcio tra Bayern ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020) Chie tv,ilconQuesta sera, 22 settembre, torna Chi, lo storicocondotto dain onda in prima serata dalle 21.20. La puntata va in onda dunque in un giorno diverso dal solito, visto che normalmente ildiva in onda di giovedì. Come mai questo cambio di programmazione? Il motivo è dovuto al fatto che questo giovedì, 24 settembre, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà in diretta in prima serata la Supercoppa europea di calcio tra Bayern ...

