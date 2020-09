Calciomercato, tutte le operazioni delle squadre di Serie A (Di martedì 22 settembre 2020) Calciomercato estivo 2020: tutti gli acquisti e le cessioni della squadre di Serie A. Le ufficialità in tempo reale. MILANO – Al via il Calciomercato estivo del 2020 con le squadre della nostra Serie A che alzano il sipario sulle trattative condotte dai loro ds con lo scopo di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Calciomercato: gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A Di seguito tutte le operazioni delle squadre di Serie A nella sessione estiva di Calciomercato Atalanta Acquisti: Pasalic (c, Chelsea, def), Muratore (c, Juventus U23, def), Miranchuk (c, Lokomotiv Mosca, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020)estivo 2020: tutti gli acquisti e le cessioni delladiA. Le ufficialità in tempo reale. MILANO – Al via ilestivo del 2020 con ledella nostraA che alzano il sipario sulle trattative condotte dai loro ds con lo scopo di rinforzarsi in vista della prossima stagione.: gli acquisti e le cessionidiA Di seguitolediA nella sessione estiva diAtalanta Acquisti: Pasalic (c, Chelsea, def), Muratore (c, Juventus U23, def), Miranchuk (c, Lokomotiv Mosca, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato tutte Calciomercato, news e trattative di oggi: diretta live Sky Sport Inter e Verona trattano ad oltranza per Salcedo. Si lavora sul prestito, ma c’è ancora distanza

Il club veneto lo ha già avuto nella passata stagione e sembra avere tutta l’intenzione di puntare ancora su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ancora manca l’intesa tra Inter e ...

Calciomercato Roma, retroscena sulla trattativa Milik

Alcune voci però, iniziano a sostenere che sia stata proprio la Roma a far saltare in aria tutto il castello che si era venuto a creare. In particolare, secondo l’esperto di mercato di Rai Sport Ciro ...

