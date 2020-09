BOOM! Ballando con la Stella: Elisa Isoardi ballerà da sola per Raimondo Todaro, seduto in pista a contemplarla (Di martedì 22 settembre 2020) Raimondo Todaro Convalescenza in pista. L’operazione per appendicite a cui è stato sottoposto il maestro Raimondo Todaro non comprometterà il proseguimento di Ballando con le stelle. Anzi: apprendiamo infatti che l’intenzione – tenetevi forte – sarebbe quella di far presenziare il ballerino alla prossima puntata del dance show e di coinvolgerlo, se pur con le dovute precauzioni, nell’esibizione della sua concorrente di riferimento, Elisa Isoardi. All’indomani dell’intervento d’urgenza resosi necessario per il maestro di ballo catanese, in molti si erano domandati chi lo avrebbe sostituto all’interno del dance show di Rai1. Ebbene, la risposta sarebbe spiazzante: nessuno. Al netto delle ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 settembre 2020)Convalescenza in. L’operazione per appendicite a cui è stato sottoposto il maestronon comprometterà il proseguimento dicon le stelle. Anzi: apprendiamo infatti che l’intenzione – tenetevi forte – sarebbe quella di far presenziare il ballerino alla prossima puntata del dance show e di coinvolgerlo, se pur con le dovute precauzioni, nell’esibizione della sua concorrente di riferimento,. All’indomani dell’intervento d’urgenza resosi necessario per il maestro di ballo catanese, in molti si erano domandati chi lo avrebbe sostituto all’interno del dance show di Rai1. Ebbene, la risposta sarebbe spiazzante: nessuno. Al netto delle ...

Ad anticipare ciò che accadrà sabato è Davide Maggio: “BOOM! Ballando con la Stella: Elisa Isoardi ballerà da sola per Raimondo Todaro, seduto in pista a contemplarla”.

Ballando con Le Stelle, la ‘bionica’ Milly Carlucci e il suo “romanzone”

Qualcuno può fornire prove certe sul fatto che Milly Carlucci non sia bionica? Una Wonder Woman con poteri non definibili, nascosti dietro modi eleganti e ampie maniche a sbuffo. Perché la padrona di ...

