Alessio Lapice è Ippazio Calogiuri – Chi è – Imma Tataranni

Leggi su giornal

(Di martedì 22 settembre 2020)nella fiction– Sostituto Procuratore. Avremo modo di conoscerlo fin dal primo appuntamento: si tratta di un giovane appuntato con un legame speciale con la protagonista. Anche se ingenuo, il ragazzo ha un grande talento che la PM vorrebbe far emergere ad ogni costo. La vicinanza fraperò si trasformerà presto in qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo. Come andrà a finire fra i due? Sembra proprio che l’attrazione sia reciproca, anche se sarà difficile che entrambi riusciranno a lasciarsi andare.– La ...