Adua Del Vesco circondata dal passato | Lacrime e tensione al GF Vip

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 settembre 2020) L’attriceDeldale la verità viene a galla nella puntata in diretta: “Stavo morendo e sei scomparso“, così la concorrente del Grande Fratello Vip scoppia in un pianto. Alfonso Signorini decide, durante la puntata di ieri, 21 settembre 2020, di fare un chiarimento in diretta tra i due ex … L'articoloDeldalal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.