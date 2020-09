Ufficiale: Torino, Boyè in prestito all’Elche (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Torino ha comunicato ufficialmente di aver ceduto Lucas Boyè all’Elche, club della Liga. Attaccante argentino classe ’96, l’anno scorso ha militato tra le fila del Reading. Questa la nota del club granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Elche Club de Fútbol – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Boyé“. Foto: Twitter Torino L'articolo Ufficiale: Torino, Boyè in prestito all’Elche proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilha comunicato ufficialmente di aver ceduto Lucas Boyè all’Elche, club della Liga. Attaccante argentino classe ’96, l’anno scorso ha militato tra le fila del Reading. Questa la nota del club granata: “IlFootball Club comunica di aver ceduto all’Elche Club de Fútbol – a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Boyé“. Foto: TwitterL'articolo, Boyè inall’Elche proviene da Alfredo Pedullà.

