Tumore ovarico epiteliale ricorrente, conferme per rucaparib (Di lunedì 21 settembre 2020) Tumore ovarico epiteliale ricorrente: rucaparib migliora la sopravvivenza libera da progressione aggiustata per la qualità della vita Un’analisi esplorativa post hoc dello studio di fase III ARIEL3, condotto in pazienti con Tumore ovarico epiteliale ricorrente (EOC), sensibile al platino, ha mostrato differenze significative nella sopravvivenza libera da progressione aggiustata per la qualità della vita (QA-PFS)… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 21 settembre 2020)migliora la sopravvivenza libera da progressione aggiustata per la qualità della vita Un’analisi esplorativa post hoc dello studio di fase III ARIEL3, condotto in pazienti con(EOC), sensibile al platino, ha mostrato differenze significative nella sopravvivenza libera da progressione aggiustata per la qualità della vita (QA-PFS)… L'articolo Corriere Nazionale.

Loryge69 : @WorldGOday #WorldGynecologicOncologyDay IL TUMORE OVARICO: The 'Silent Killer' #WorldGoDay… - mludodc : RT @Loryge69: #WorldGynecologicOncologyDay IL TUMORE OVARICO: The 'Silent Killer' #WorldGoDay #OvarianCancerAwarenessMonth #GoForPurple… - Loryge69 : #WorldGynecologicOncologyDay IL TUMORE OVARICO: The 'Silent Killer' #WorldGoDay #OvarianCancerAwarenessMonth… - Fabdam55 : #WorldGynecologicOncologyDay IL TUMORE OVARICO: The 'Silent Killer' #WorldGoDay #OvarianCancerAwarenessMonth… - DocSballoni : A 17 anni conobbi il mio #primoamore. Follia. Dalla follia nacque nostro figlio. Non stiamo insieme da 20 anni, ma… -