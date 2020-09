Torino, sindaca Appendino condannata per falso ideologico: “Mi auto-sospendo dal M5S” (Di lunedì 21 settembre 2020) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a 6 mesi al processo Ream. Ha retto l’accusa di falso ideologico, mentre la sindaca è stata assolta per abuso d’ufficio. Secondo la Procura, il Comune di Torino non avrebbe inserito nel bilancio 2017 i 5 milioni di euro versati come caparra dalla società Ream, che durante l’amministrazione guidata da Piero Fassino si era interessata alla riqualificazione dell’ex area Westinghouse, progetto poi assegnato al gruppo Esselunga. I pm Gianoglio e Gabetta avevano chiesto per Appendino una pena di 1 anno e 2 mesi. “Porterò a termine il mio mandato da sindaca, questa condanna non mi impedisce di continuare, ma ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi, Chiara, è stataa 6 mesi al processo Ream. Ha retto l’accusa di, mentre laè stata assolta per abuso d’ufficio. Secondo la Procura, il Comune dinon avrebbe inserito nel bilancio 2017 i 5 milioni di euro versati come caparra dalla società Ream, che durante l’amministrazione guidata da Piero Fassino si era interessata alla riqualificazione dell’ex area Westinghouse, progetto poi assegnato al gruppo Esselunga. I pm Gianoglio e Gabetta avevano chiesto peruna pena di 1 anno e 2 mesi. “Porterò a termine il mio mandato da, questa condanna non mi impedisce di continuare, ma ...

