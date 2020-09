Serie C, Calcagno (AIC): “Liste a 22 una forzatura, penalizzano chi vuole investire. Dichiareremo lo sciopero” (Di lunedì 21 settembre 2020) "Lo stato di agitazione è confermato, nei prossimi giorni Dichiareremo lo sciopero".Lo ha annunciato Umberto Calcagno, intervistato ai microfoni di 'Zona Vostra', format televisivo in onda su Trm. Dopo aver annunciato lo stato di agitazione per l’intera categoria dei giocatori tesserati per le società militanti nel campionato di Serie C, riservandosi - in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate - di indire lo sciopero per la prima giornata di campionato, il vicepresidente dell’Assocalciatori è tornato a parlare della questione relativa alle liste bloccate a ventidue giocatori."Non c’è interlocuzione in questo momento con la Lega Pro e soprattutto ci sono idee di politica sportiva completamente differenti. Pur nel rispetto delle idee degli altri è fuori dubbio che non ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) "Lo stato di agitazione è confermato, nei prossimi giornilo sciopero".Lo ha annunciato Umberto, intervistato ai microfoni di 'Zona Vostra', format televisivo in onda su Trm. Dopo aver annunciato lo stato di agitazione per l’intera categoria dei giocatori tesserati per le società militanti nel campionato diC, riservandosi - in caso di mancata soluzione delle tematiche evidenziate - di indire lo sciopero per la prima giornata di campionato, il vicepresidente dell’Assocalciatori è tornato a parlare della questione relativa alle liste bloccate a ventidue giocatori."Non c’è interlocuzione in questo momento con la Lega Pro e soprattutto ci sono idee di politica sportiva completamente differenti. Pur nel rispetto delle idee degli altri è fuori dubbio che non ...

