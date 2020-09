Rugby | Sei Nazioni 2020 | Italdonne a Parma contro Inghilterra e Scozia

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) La Nazionale femminile direcupererà allo Stadio “Sergio Lanfranchi” dile sfide del Sei. Il Consiglio Federale, nel corso della sua ultima riunione, ha ufficializzato la casa delle ZebreClub come sede della doppia sfida interna per completare il Torneo. Le Azzurre allenate da Andrea Di Giandomenico cercheranno anche punti importanti, nella garala, per la qualificazione allaWorld Cup 2021. L’Italia recupererà il match della quarta giornata del Seil’Irlanda, in trasferta, il 25 ottobre. Dopodiché ...