Rogue Legacy 2 - prova

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lo abbiamo amato e lo abbiamo odiato.era uno di quei giochi ti chiedeva tanto ma dava in egual misura. Unlite eccellente ma spietato che faceva venire una voglia matta di giocarlo e rigiocarlo, fino all'esasperazione (o all'esaurimento nervoso).L'atteso sequel,2 è tra noi in early access, e abbiamo avuto occasione dirlo e di vedere cosa hanno preparato gli sviluppatori di Door Cellar Games per i più indomiti cacciatori di tesori nei castelli medievali. Innanzitutto il feeling iniziale è quello di sempre. Con2 ci si sente subito a casa se si ha giocato il prequel perché gli elementi cardine sono i medesimi. Le dinastie di eroi si alternano nell'esplorazione del mondo ...