Regionali, nel Sannio Gino Abbate in pole per un seggio in consiglio (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBENEVENTO – Procede ancora lo scrutinio delle elezioni Regionali in Campania. Nel Sannio, arrivati a poco più della metà delle sezioni scrutinate nell'intera provincia, resta molta incertezza sui possibili eletti (anche per effetto della legge elettorale regionale). In ogni caso, in pole position sembra esserci decisamente il candidato di "Noi Campani" Gino Abbate. La lista di Mastella, infatti, dovrebbe conquistare due seggi all'interno del consiglio regionale e appare davvero poco probabile che uno di questi non scatti nel Sannio. Per l'altro seggio a disposizione del Sannio è partita aperta tra PD (Pepe/Mortaruolo), De Luca Presidente ...

