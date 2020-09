Regionali, 3 a 3: vincono voto utile e liste dei Presidenti (Di martedì 22 settembre 2020) Il 3 a 3 di questa tornata di Regionali è caratterizzato da un forte protagonismo dei Presidenti eletti, le cui liste civiche risultano addirittura il primo partito nel Veneto di Luca Zaia e nella Liguria di Giovanni Toti. Ma è anche una tornata all'insegna del voto utile, determinante in Toscana e Puglia dove è stato significativo il voto disgiunto di molti elettori di M5s. Il Movimento di Vito Crimi rimane su soglie modeste, lontano anni luce da quelle del 2018 e 2019, mentre il Pd non solo archivia la grande paura di perdere la Toscana, ma vi risulta essere il primo partito con il 34%, "mangiandosi" Italia Viva, ferma al 3,7% E' quanto emerge dalle prime proiezioni basate su un campione significativo di seggi scrutinati, mentre solo in nottata si avranno i dati ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) Il 3 a 3 di questa tornata diè caratterizzato da un forte protagonismo deieletti, le cuiciviche risultano addirittura il primo partito nel Veneto di Luca Zaia e nella Liguria di Giovanni Toti. Ma è anche una tornata all'insegna del, determinante in Toscana e Puglia dove è stato significativo ildisgiunto di molti elettori di M5s. Il Movimento di Vito Crimi rimane su soglie modeste, lontano anni luce da quelle del 2018 e 2019, mentre il Pd non solo archivia la grande paura di perdere la Toscana, ma vi risulta essere il primo partito con il 34%, "mangiandosi" Italia Viva, ferma al 3,7% E' quanto emerge dalle prime proiezioni basate su un campione significativo di seggi scrutinati, mentre solo in nottata si avranno i dati ...

Ultime Notizie dalla rete : Regionali vincono Regionali: vincono voto utile e liste dei Presidenti Agenzia ANSA REFERENDUM. VINCE IL SI CON QUASI IL 70 PER CENTO. REGIONALI, PD PRIMO IN TOSCANA E PUGLIA. TRIONFANO DE LUCA E ZAIA

Grande rammarico per le Marche, se i 5 Stelle avessero fatto l’alleanza, che abbiamo cercato fino all’ultimo, avremmo vinto la quarta Regione. Aspettiamo però i dati ufficiali”. Lo afferma Matteo ...

Il federalismo deve essere regolamentato

E adesso, dopo il referendum? Il riferimento non è alle polemiche tra vincitori e vinti ma al ben più importante futuro assetto istituzionale. È stata promessa la riforma elettorale e pur zigzagando e ...

Grande rammarico per le Marche, se i 5 Stelle avessero fatto l'alleanza, che abbiamo cercato fino all'ultimo, avremmo vinto la quarta Regione. Aspettiamo però i dati ufficiali". Lo afferma Matteo ...

E adesso, dopo il referendum? Il riferimento non è alle polemiche tra vincitori e vinti ma al ben più importante futuro assetto istituzionale. È stata promessa la riforma elettorale e pur zigzagando e ...