Referendum | 53 | 84% l' affluenza definitiva

ROMA, 21 SET - L'affluenza definitiva al voto per il Referendum costituzionale è stata del 53,84% alla chiusura dei seggi. I dati si evincono dal sito del Viminale.

Referendum sul taglio dei parlamentari, terza proiezione: Sì 68,1%, No 31,9%

21 settembre 2020 La terza proiezione (aggiornamento ore 16.34 - 41% del campione) vede il Sì al referendum al 68,1% e il No al 31,9% La seconda proiezione delle ore 16.09 (5% del campione) dava il Sì ...

Referendum: ecco come hanno votati gli elettori di Cilento, Diano e Alburni

I risultati sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari vedono una netta vittoria del Sì che si attesta a circa il 69% e il No al 30,45%. L’affluenza definitiva è del 53,84%. Essend ...

Le Regionali trainano il Referendum

L’affluenza definitiva al voto per il referendum costituzionale è stata del 53,84% alla chiusura dei seggi. Come ha riportato il professor Roberto D’Alimonte su twitter, l’affluenza per referendum è s ...

