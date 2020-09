Rapina giovane e durante fuga deruba altre due persone | arrestato 34enne

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma – Un magrebino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, e’ statoieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e dei commissariati Esquilino e San Lorenzo. Sono circa le 3 di notte quando la Sala Operativa della Questura dirama la segnalazione di unanei confronti di un passante in piazza dell’Immacolata, a San Lorenzo. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la vittima, undi 28 anni, con una evidente ferita sulla nuca e tumefazioni sul volto, ha raccontato di essere stato aggredito da uno straniero che, dopo averlo colpito con una bottiglia di birra si e’ scagliato contro di lui per rubargli il telefono cellulare. Nella circostanza ha fornito una precisa descrizione del malvivente e la sua direzione di ...

