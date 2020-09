Raimondo Todaro in ospedale, ma “nulla di grave”: parla Selvaggia (Di lunedì 21 settembre 2020) Raimondo Todaro è in ospedale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia è arrivata a sorpresa, nessuno sapeva o poteva immaginare che il ballerino sarebbe stato costretto a fermarsi. Il maestro di Ballando con le stelle è stato infatti colpito da uno di quei malori che arrivano all’improvviso: l’appendicite. L’infiammazione colpisce da un … L'articolo Raimondo Todaro in ospedale, ma “nulla di grave”: parla Selvaggia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 21 settembre 2020)è ine dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia è arrivata a sorpresa, nessuno sapeva o poteva immaginare che il ballerino sarebbe stato costretto a fermarsi. Il maestro di Ballando con le stelle è stato infatti colpito da uno di quei malori che arrivano all’improvviso: l’appendicite. L’infiammazione colpisce da un … L'articoloin, ma “nulla di grave”:proviene da Gossip e Tv.

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - boop_inter : RT @stanzaselvaggia: Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si ann… - Nena_Nina_Schi : RT @stanzaselvaggia: Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si ann… - bianca_caimi : RT @stanzaselvaggia: Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro Raimondo Todaro svela la verità sull’addio a Francesca Tocca DiLei Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: Elisa Isoardi sabato sera cosa farà?

Oggi un’altra notizia che viene data da Selvaggia Lucarelli via social. Raimondo Todaro si trova purtroppo in ospedale, è stato operato. Protagonista insieme a Elisa Isoardi della prima puntata di ...

Dà della grassa a Elisa Isoardi: il giudice di Ballando massacrato

A Ballando con le Stelle Elisa Isoardi è finita nel mirino di Guillermo Mariotto, che le ha intimato di fare attenzione alla linea. Elisa Isoardi si è esibita in un seducente tango insieme al suo nuov ...

Elisa Isoardi, nel tango con Raimondo Todaro la conferma dell'amore?

Milly Carlucci, prima ancora che Ballando con le stelle tornasse in onda, si è detta «muta» sul gossip dell’estate, secondo il quale una strana intesa sarebbe scoppiata tra Raimondo Todaro ed Elisa Is ...

Oggi un’altra notizia che viene data da Selvaggia Lucarelli via social. Raimondo Todaro si trova purtroppo in ospedale, è stato operato. Protagonista insieme a Elisa Isoardi della prima puntata di ...A Ballando con le Stelle Elisa Isoardi è finita nel mirino di Guillermo Mariotto, che le ha intimato di fare attenzione alla linea. Elisa Isoardi si è esibita in un seducente tango insieme al suo nuov ...Milly Carlucci, prima ancora che Ballando con le stelle tornasse in onda, si è detta «muta» sul gossip dell’estate, secondo il quale una strana intesa sarebbe scoppiata tra Raimondo Todaro ed Elisa Is ...