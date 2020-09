Questo Parlamento ora è delegittimato La Lega chiede lo scioglimento delle Camere

(Di lunedì 21 settembre 2020) “I 5 stelle hanno chiesto il voto per il SI finalizzato ad avere istituzioni più efficienti con undi solo 600 eletti. Il Popolo sovrano ha scelto. Ora la logica conseguenza sarebbe che si sciogliessero leper sperimentare finalmente l’efficienza conquistata con la riforma”.Lo scrive su twitter il Presidente dei deputati della, Riccardo Molinari.“Anche perché - aggiunge - sarebbe strano avere unnon in linea con la Costituzione nella sua composizione e ancora più strano pensare che unsfiduciato dai cittadini possa scegliere il prossimo Presidente della Repubblica”.

Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. E’ la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il MoVimento 5 Stelle tutto questo non sarebbe mai successo”. E’ ...Un cambiamento che il Paese aspettava da quarant'anni e che il M5S ha realizzato. Questo voto rafforza il Parlamento e il percorso di riforme che sta portando avanti. Grazie ai cittadini che hanno ...Roma, 21 set. (askanews) - "C'è chi ha lanciato in questi anni bandiere come la riduzione dei parlamentari e il reddito di cittadinanza per poi non realizzarle, il M5s si è fatto promotore di queste r ...