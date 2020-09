Primi exit poll, trionfo Zaia in Veneto. In Puglia testa a testa. In Toscana avanti Giani. Marche: vince Acquaroli (Di lunedì 21 settembre 2020) I Primi exit poll in parte confermano le previsioni della vigilia sulle regionali. Il centrodestra risulta sicuramente vincente per ora in tre regioni: Liguria, Marche, Veneto. testa a testa in Puglia tra Fitto e Emiliano (entrambi tra il 36 e il 40%). In Toscana la situazione secondo gli exit poll sarebbe la seguente: Giani (centrosinistra) tra il 41 e il 45% e Ceccardi (centrodestra) tra il 38 e il 42%. Tra l’8 e il 12% la candidata del M5S Galletti. Nelle Marche si profila una svolta storica: Acquaroli (centrodestra, candidato espressione di Fratelli d’Italia) è tra il 47 e il 51% ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Iin parte confermano le previsioni della vigilia sulle regionali. Il centrodestra risulta sicuramentente per ora in tre regioni: Liguria,intra Fitto e Emiliano (entrambi tra il 36 e il 40%). Inla situazione secondo glisarebbe la seguente:(centrosinistra) tra il 41 e il 45% e Ceccardi (centrodestra) tra il 38 e il 42%. Tra l’8 e il 12% la candidata del M5S Galletti. Nellesi profila una svolta storica:(centrodestra, candidato espressione di Fratelli d’Italia) è tra il 47 e il 51% ...

