Operaio uccide il figlio di 11 anni con la pistola e si toglie la vita | tragedia nella notte nel Torinese

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ha preso lae ha ucciso il, poi si è tolto laa Rivara, piccolo comune in provincia di Torino , in un'abitazione di via Beltramo. Un uomo di 47, Claudio ...

Dramma familiare a Rivara nel Canavese (Torino). Claudio Baima Poma ha ucciso il figlio Andrea di 11 anni, poi si è suicidato. La tragedia è avvanuta attorno alle 2. Claudio Baima Toma, operaio metalm ...Roma, 21 set. (askanews) – Omicidio-suicidio in ambito familiare nella notte a Rivara, nel Torinese: un operaio 47enne, Claudio Baima Poma, ha ucciso il figlio di 11 anni Andrea con una pistola (non l ...Tragedia nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara, nel Torinese. Un 47enne italiano, operaio di un'azienda meccanica, ha ucciso il figlio di undici anni con una pistola detenuta non legal ...