“Non voglio stare senza lui”. Uccide il figlio di 11 anni e poi si spara (Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia familiare nella notte a Rivara Canavese, nel torinese. Claudio Baima Poma, di 47 anni, operaio presso in un’azienda meccanica, nella sua abitazione ha prima sparato al figlio Andrea di 11 anni e poi con la stessa arma, una pistola dai primi accertamenti illegalmente detenuta, si è ucciso. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato separato dalla compagna e avrebbe sofferto di depressione. I due sono stati trovati in camera da letto. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto. L’allarme è scattato intorno alle 2. TorinoToday racconta cosa ha scritto l’uomo su Facebook prima di agire: “D’ora in poi Iris potrai goderti la tua vita in solitaria come hai sempre voluto fare”, lo scrive l’assassino in un lungo post su ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Tragedia familiare nella notte a Rivara Canavese, nel torinese. Claudio Baima Poma, di 47, operaio presso in un’azienda meccanica, nella sua abitazione ha primato alAndrea di 11e poi con la stessa arma, una pistola dai primi accertamenti illegalmente detenuta, si è ucciso. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato separato dalla compagna e avrebbe sofferto di depressione. I due sono stati trovati in camera da letto. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell’accaduto. L’allarme è scattato intorno alle 2. TorinoToday racconta cosa ha scritto l’uomo su Facebook prima di agire: “D’ora in poi Iris potrai goderti la tua vita in solitaria come hai sempre voluto fare”, lo scrive l’assassino in un lungo post su ...

berlusconi : Voglio rendere onore alla memoria di Rossana Rossanda. Le sue convinzioni politiche erano ovviamente lontane dalle… - GiovanniToti : Dopo una giornata serena trascorsa con la mia famiglia sono tornato a #Genova. Ma prima di andare a dormire voglio… - borghi_claudio : @TotiNoEuro @AGrego76 @___________Luca Taccio perchè non voglio creare campanilismi anche per l'affluenza ma ci son… - wincosino : non posso credere che sto realmente di nuovo assistendo all’ampliamento degli nct voglio solo piangere sono ???????????????? - Lorenzo81006783 : @fattoquotidiano Cari miei, non voto per in5s e non voto pd. Ciononostante voto si al referendum. Non voglio che il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non voglio De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera