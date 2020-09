Motorsport - Svelati i regolamenti della LMDh (Di lunedì 21 settembre 2020) I nuovi regolamenti che daranno vita alla nuova categoria LMDh stanno finalmente prendendo forma. La piattaforma unica consentirà ai costruttori di poter dare vita a un prototipo ibrido unico nel suo genere che potrà competere sia nel WEC che nella IMSA, aprendo così la porta alla possibilità di affrontare competizioni di grande rilievo come la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona con la stessa vettura.Regole e fornitori. Difficilmente potremo vedere una vettura in pista prima del secondo semestre del 2022, poiché causa coronavirus lavanzamento dei lavori è stato notevolmente rallentato. Tuttavia, la collaborazione tra le due categorie per creare un regolamento condiviso ha già trovato il favore di diversi costruttori che stanno vagliando le opportunità del programma. Durante il weekend ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 settembre 2020) I nuoviche daranno vita alla nuova categoriastanno finalmente prendendo forma. La piattaforma unica consentirà ai costruttori di poter dare vita a un prototipo ibrido unico nel suo genere che potrà competere sia nel WEC che nella IMSA, aprendo così la porta alla possibilità di affrontare competizioni di grande rilievo come la 24 Ore di Le Mans e la 24 Ore di Daytona con la stessa vettura.Regole e fornitori. Difficilmente potremo vedere una vettura in pista prima del secondo semestre del 2022, poiché causa coronavirus lavanzamento dei lavori è stato notevolmente rallentato. Tuttavia, la collaborazione tra le due categorie per creare un regolamento condiviso ha già trovato il favore di diversi costruttori che stanno vagliando le opportunità del programma. Durante il weekend ...

