Lampard | Chiaro errore di Kepa

MichePox : @Vix_9991 @Vatenerazzurro1 Kante confermato da Lampard. Ma secondo me i media sottovalutano i rapporti tesi tra Che… - Jeky655321 : @MauroRi79279191 Lampard é stato chiaro. o Lampard non conta un cazzo al chelsea? -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard Chiaro

Giornale di Sicilia

"Chiaro errore di Kepa". Il commento di Frank Lampard, tecnico del Chelsea, dopo la sconfitta con il Liverpool.Da tutta l’estate si parla di un possibile ritorno a Milano per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese è un obiettivo dichiarato della società, ma la distanza tra l’offerta del Milan e le richie ...Il Chelsea con sacrificio e spirito battagliero non riesce (anche per via del rosso a Christensen nel recupero del primo tempo) a frenare i campioni d’Inghilterra del Liverpool, che hanno la meglio a ...