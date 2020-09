Juve-Samp: le dichiarazioni post match di Pirlo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso con qualche goal in più. Nella ripresa siamo un po’ calati fisicamente ma siamo riusciti a rimanere in partita e ad essere lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché loro sono venuti per cercare di coprire i varchi e ripartire con giocatori di gamba ma siamo stati bravi nelle ripartenze“. Juventus-Sampdoria 3-0: bene la prima di Pirlo Sull’ esordio di Frabotta, Pirlo ha aggiunto: “Ha fatto un’ottima gara, si è fatto male Alex Sandro l’altro giorno e hi scelto un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 settembre 2020) Il tecnico dellantus, Andrea, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto contro ladoria: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, peccato non aver chiuso con qualche goal in più. Nella ripresa siamo un po’ calati fisicamente ma siamo riusciti a rimanere in partita e ad essere lucidi nei momenti decisivi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché loro sono venuti per cercare di coprire i varchi e ripartire con giocatori di gamba ma siamo stati bravi nelle ripartenze“.ntus-doria 3-0: bene la prima diSull’ esordio di Frabotta,ha aggiunto: “Ha fatto un’ottima gara, si è fatto male Alex Sandro l’altro giorno e hi scelto un ...

