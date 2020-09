Inter – Arriva la multa al presidente Zhang, offese Dal Pino (Di lunedì 21 settembre 2020) Stando a quanto riportato dall’edizione online di SportMediaset, l’Inter e Zhang hanno ricevuto una multa. La multa all’Inter ed al suo presidente Zhang è dovuta … L'articolo Inter – Arriva la multa al presidente Zhang, offese Dal Pino proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 settembre 2020) Stando a quanto riportato dall’edizione online di SportMediaset, l’hanno ricevuto una. Laall’ed al suoè dovuta … L'articololaalDalproviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : Tackle e gol, #Conte ha trovato il suo tesoro: stasera arriva #Vidal - DiMarzio : #Inter, arriva #Males. Le immagini - Glongari : #INTER #Godin al #Cagliari è sbloccato. Ora arriva #Vidal, già avvisato l’entourage del cileno in attesa.… - giuly0096 : RT @Biagio7Ferrara: A cena per Locatelli. In mezza giornata arriva #McKennie. Quasi fatta con l’Inter. In poche ore la Juve chiude per #K… - TonySignoretta : RT @Biagio7Ferrara: A cena per Locatelli. In mezza giornata arriva #McKennie. Quasi fatta con l’Inter. In poche ore la Juve chiude per #K… -