Grillini distrutti dal voto. Scatta il processo a Crimi. “Un disastro”, “Siamo a zero”, “Ci stiamo estinguendo” (Di martedì 22 settembre 2020) In una mano il bicchiere di prosecco per festeggiare la vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, nell’altra l’amaro calice delle regionali, che certificano, ancora una volta, il momento di grande difficoltà attraversato dal Movimento 5 Stelle. Sullo sfondo resta il tema della riorganizzazione e della futura leadership, mentre soffia forte il vento del malcontento interno. Di Maio esulta, anche per il ko di Crimi La schiacciante affermazione del Sì alla riforma fortemente voluta dal M5S segna il ritorno sulla scena dell’ex capo politico Luigi Di Maio, che parla di “risultato storico” e annuncia l’inizio di una “grande stagione riformatrice” con il contributo di maggioranza e opposizione: “Diverse forze si sono riunite sotto il vessillo del No con il solo scopo di colpire il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) In una mano il bicchiere di prosecco per festeggiare la vittoria del Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, nell’altra l’amaro calice delle regionali, che certificano, ancora una volta, il momento di grande difficoltà attraversato dal Movimento 5 Stelle. Sullo sfondo resta il tema della riorganizzazione e della futura leadership, mentre soffia forte il vento del malcontento interno. Di Maio esulta, anche per il ko diLa schiacciante affermazione del Sì alla riforma fortemente voluta dal M5S segna il ritorno sulla scena dell’ex capo politico Luigi Di Maio, che parla di “risultato storico” e annuncia l’inizio di una “grande stagione riformatrice” con il contributo di maggioranza e opposizione: “Diverse forze si sono riunite sotto il vessillo del No con il solo scopo di colpire il ...

BsodMeditation : Distrutti #banchiscolastici.Potevano portarli in #Africa per i bambini desiderosi di studiare.Sono ossessionati dal… - GIORGIOSELIS7 : @Linkiesta @Iannis2003 ai grillini è andata male,verranno distrutti da quel che gli ha dato vita - mrfrancescato : @grotondi Leggo che meloni vota no. È fatta. Comunisti e grillini distrutti. Pieni poteri a draghi Spread verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillini distrutti “Tra Pd e grillini un patto scellerato per commettere un delitto”, l’accusa di Stefania Craxi Il Riformista M5S e Raggi bis: i grillini prendono a schiaffi De Vito. Maggioranza nel caos

Dall'annuncio della ricandidatura della Raggi alle prossime comunali del 2021 il Movimento 5 Stelle romano è nel caos più totale. L'ultimo schiaffo la maggioranza grillina lo ha tirato al presidente d ...

“Far partire la riqualificazione rappresenta un’opportunità unica di sviluppo per la città”

Martinelli (centrodestra) invita a ”mettere da parte posizioni estremiste che mirano solo a distruggere e bloccare la crescita del nostro territorio” ...

Dall'annuncio della ricandidatura della Raggi alle prossime comunali del 2021 il Movimento 5 Stelle romano è nel caos più totale. L'ultimo schiaffo la maggioranza grillina lo ha tirato al presidente d ...Martinelli (centrodestra) invita a ”mettere da parte posizioni estremiste che mirano solo a distruggere e bloccare la crescita del nostro territorio” ...