Covid | in Francia 5298 contagi e 53 morti 

(Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 53 i morti di coronavirus innelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi sono 5.298. Lo rende noto la sanità francese. Negli ultimi sette giorni vi sono stati 4103 ricoveri, di cui 638 in rianimazione. Il tasso di positività dei test è del 5,9%. Dall'inizio dell'epidemia, sono 31.338 le persone morte di-19 in.

[TESTO]È arrivato il momento della fermezza per arginare la seconda ondata della pandemia in Europa. In Gran Bretagna scatteranno multe salate per chi violerà i lockdown locali, in una Madrid costella ...Sono 1.350 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in un giorno ... di test molecolare o antigienico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa ...