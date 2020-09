Coronavirus in Lombardia, netto calo dei nuovi positivi ma con quasi 5mila tamponi in meno. Diminuiscono i decessi: +1 (ieri +5) (Di lunedì 21 settembre 2020) Il bollettino del 21 settembre Continuano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia dopo la diminuzione di ieri a+211 nuovi positivi e a seguito dei +243 di due giorni fa. Oggi sono 90 di cui 12 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore si registrano 1 solo decesso, ieri 20 settembre le vittime erano state 5. Il totale è di 16.923 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 21 settembre, sono 283 (il 20 settembre erano 264, +13), ovvero +19 rispetto a ieri. Diminuiscono le terapie intensive: oggi sono 36 (-2) contro i 38 di ieri. I guariti sono 77.379 mentre i dimessi 1.470 per un totale di 78.849 (+20). Sono +9.963 i ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Il bollettino del 21 settembre Continuano a scendere i casi diindopo la diminuzione dia+211e a seguito dei +243 di due giorni fa. Oggi sono 90 di cui 12 debolmentee 5 a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore si registrano 1 solo decesso,20 settembre le vittime erano state 5. Il totale è di 16.923dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 21 settembre, sono 283 (il 20 settembre erano 264, +13), ovvero +19 rispetto ale terapie intensive: oggi sono 36 (-2) contro i 38 di. I guariti sono 77.379 mentre i dimessi 1.470 per un totale di 78.849 (+20). Sono +9.963 i ...

