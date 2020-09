Confermata la condanna a 4 anni e 10 mesi per l’ex parroco che violentò (ripetutamente) una 13enne in sagrestia (Di lunedì 21 settembre 2020) È arrivata la sentenza della Cassazione che mette la parola fine sull’accusa di violenza sessuale su minore da parte dell’ex parroco della chiesa SS. Pietro e Paolo di Portocannone (in provincia di Campobasso). Don Marino Genova è stato condannato alla pena di quattro anni e dieci mesi (che sconterà in carcere), come deciso anche dai giudici della Corte d’Appello. Il prelato, nonostante le condanne nei precedenti gradi di giudizio, aveva continuato a celebrare messa. Ora la giustizia si è pronunciata in maniera definitiva, anche se quanto deciso non restituirà l’infanzia a Giada Vitale. LEGGI ANCHE > La storia di Giada, abusata da un prete e «trattata come una prostituta dalla giustizia» La vittima, i fatti risalgono al 2009 quando lei aveva ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) È arrivata la sentenza della Cassazione che mette la parola fine sull’accusa di violenza sessuale su minore da parte dell’exdella chiesa SS. Pietro e Paolo di Portocannone (in provincia di Campobasso). Don Marino Genova è statoto alla pena di quattroe dieci(che sconterà in carcere), come deciso anche dai giudici della Corte d’Appello. Il prelato, nonostante le condanne nei precedenti gradi di giudizio, aveva continuato a celebrare messa. Ora la giustizia si è pronunciata in maniera definitiva, anche se quanto deciso non restituirà l’infanzia a Giada Vitale. LEGGI ANCHE > La storia di Giada, abusata da un prete e «trattata come una prostituta dalla giustizia» La vittima, i fatti risalgono al 2009 quando lei aveva ...

fanpage : Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” #21settembre - patriziatraver8 : RT @fanpage: Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” #21settembre - Yogaolic : RT @fanpage: Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” #21settembre - umbertoliuzzo : RT @fanpage: Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” #21settembre - saracino58 : RT @fanpage: Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” #21settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Confermata condanna Abusata in sacrestia, confermata condanna per don Marino: “Andrà in carcere” Fanpage.it La Cassazione conferma: destituito dalla magistratura l’ex pm di Siracusa Maurizio Musco

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dall’ex Pm Maurizio Musco confermando così la destituzione proposta dal Csm per non essersi astenuto da un’udienza il cui imputato era assistito ...

Gallinara, confermata la prelazione: lo Stato a tutela dell'isola

Dopo le anticipazioni di ieri, la conferma ufficiale arriva attraverso una nota sul sito del MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo): "L’Ufficio Stampa del Ministero per ...

Fausto Leali, confermata la squalifica dal GF Vip stasera? Le anticipazioni

Era stato graziato dal GF Vip Fausto Leali dopo le parole su Mussolini. Il cantante era finito al centro del polverone mediatico per una frase sul fascismo venerdì scorso. Dopo poche ore ha colpito an ...

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dall’ex Pm Maurizio Musco confermando così la destituzione proposta dal Csm per non essersi astenuto da un’udienza il cui imputato era assistito ...Dopo le anticipazioni di ieri, la conferma ufficiale arriva attraverso una nota sul sito del MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo): "L’Ufficio Stampa del Ministero per ...Era stato graziato dal GF Vip Fausto Leali dopo le parole su Mussolini. Il cantante era finito al centro del polverone mediatico per una frase sul fascismo venerdì scorso. Dopo poche ore ha colpito an ...