Chi ha perso le elezioni? Salvini e Renzi, ma non solo (Di lunedì 21 settembre 2020) In una Italia dove tradizionalmente tutti rivendicano la vittoria, dall'ultima tornata elettorale delle elezioni regionali 2020 emergono alcuni dati politici che identificano alcuni sonfitti. Il ... Leggi su today (Di lunedì 21 settembre 2020) In una Italia dove tradizionalmente tutti rivendicano la vittoria, dall'ultima tornata elettorale delleregionali 2020 emergono alcuni dati politici che identificano alcuni sonfitti. Il ...

matteosalvinimi : Oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, con un voto alla Lega scegli l’orgoglio, la sicurezza, il buonsenso e l… - fattoquotidiano : Gomez e Travaglio commentano la vittoria del Sì: “Ha perso chi ha raccontato un paese che non esiste. Gruppi editor… - borghi_claudio : @eleginnytea Non serve a nulla andare a sfrucugliare chi ha perso ma se per noi il bilancio è una regione in più e… - AlessandroOGM : @myrtamerlino chi ha perso una regione? - Samanth81386879 : RT @Cucinoio1: @ignaziocassis @Teleticino Non e' proprio un salto nel buio eh. Che l'Europa sia comandata da Germania e Francia appare piut… -