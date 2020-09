Calciomercato Juventus, svolta Morata: l’Atletico apre a sorpresa, le ultime (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus vive l’ennesimo ribaltone improvviso. Al centro, come ormai noto, la questione relativa al nuovo centravanti titolare, l’uomo incaricato da Andrea Pirlo per guidare l’attacco bianconero insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala durante la prossima stagione. Se da una parte il sogno Luis Suarez dal Barcellona sarebbe ormai destinato a svanire, la pista per Edin Dzeko della Roma sembrava poter essere quella più calda. I continui intoppi nell’asse tra Vecchia Signora, Roma e Napoli, che di riflesso coinvolgono anche Arek Milik, avrebbero portato però alla nuova apertura improvvisa dell’intrigo con l’Atletico Madrid: la svolta per il reparto offensivo dei campioni d’Italia potrebbe essere Alvaro Morata, ecco le ultime ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildellavive l’ennesimo ribaltone improvviso. Al centro, come ormai noto, la questione relativa al nuovo centravanti titolare, l’uomo incaricato da Andrea Pirlo per guidare l’attacco bianconero insieme a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala durante la prossima stagione. Se da una parte il sogno Luis Suarez dal Barcellona sarebbe ormai destinato a svanire, la pista per Edin Dzeko della Roma sembrava poter essere quella più calda. I continui intoppi nell’asse tra Vecchia Signora, Roma e Napoli, che di riflesso coinvolgono anche Arek Milik, avrebbero portato però alla nuova apertura improvvisa dell’intrigo con l’Atletico Madrid: laper il reparto offensivo dei campioni d’Italia potrebbe essere Alvaro, ecco le...

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - mirkocalemme : Il #Napoli e #Milik avevano praticamente risolto le loro questioni, ma nelle ultime ore la #Roma ha chiesto uno sco… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - ProfidiAndrea : ???? #DouglasCosta e il #Wolverhampton: la verità sull'affare ???? Il brasiliano potrebbe essere l'erede di #DiogoJota,… - tizianacairati : Dzeko in stand by? La Juve accelera con Morata: l'Atletico apre al prestito @gazzetta -