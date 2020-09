Bologna, Bigon: “Supryaga? Trattativa non semplice. Contento per Frabotta” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ds del Bologna, Riccardo Bigon, ha rilasciato a Sky Sport alcune dichiarazioni sul mercato dei rossoblù, poco prima del fischio d’inizio della gara con il Milan: “La Trattativa per Supryaga non è semplice, perché questo mercato è piuttosto complicato. Ci sono buoni punti percentuali di fatturato persi, oggi è difficile andare a investire o a vendere ai giusti prezzi. Se troveremo l’intesa bene, altrimenti ci proveremo un’alta volta”. Un commento poi sulla prova di Frabotta, titolare a sorpresa ieri sera nella Juventus di Pirlo: “Mi ha fatto molto piacere, all’interno dell’operazione Orsolini andò alla Juve. È un prodotto del nostro settore giovanile che sta facendo bene, andremo avanti su questa strada. Quando vedi un ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ds del, Riccardo, ha rilasciato a Sky Sport alcune dichiarazioni sul mercato dei rossoblù, poco prima del fischio d’inizio della gara con il Milan: “Laper Supryaga non è, perché questo mercato è piuttosto complicato. Ci sono buoni punti percentuali di fatturato persi, oggi è difficile andare a investire o a vendere ai giusti prezzi. Se troveremo l’intesa bene, altrimenti ci proveremo un’alta volta”. Un commento poi sulla prova di Frabotta, titolare a sorpresa ieri sera nella Juventus di Pirlo: “Mi ha fatto molto piacere, all’interno dell’operazione Orsolini andò alla Juve. È un prodotto del nostro settore giovanile che sta facendo bene, andremo avanti su questa strada. Quando vedi un ...

