Appesantita e trasandata | l’attrice un tempo icona oggi è così

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 settembre 2020) Qualche mese fa sembrava aver ritrovato la linea e anche essersi ripresa dai problemi di alcol e droga arrivati quando era all’apice del successo. Ora, invece, delle nuove foto che stanno circolando con insistenza in queste ore e realizzate a Los Angeles, nei pressi della sua abitazione, mostrano l’attrice unidolo degli adolescenti visibilmentee fuori forma, con un bicchiere di vino in mano e l’espressione malinconica, riporta il sito Di Lei. Classe 1984, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina. Aveva solo 9 anni quando esordì in Slavs!, dove interpretava una bambina russa scappata dalla guerra e contaminata dalle radiazioni. Grazie a quella performance l’attrice era stata definita una vera rivelazione. Ma la fama a livello mondiale è arrivata qualche anno dopo. (Continua dopo ...