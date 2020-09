72° Emmy Awards | tutti i vincitori

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ieri notte, su Rai 4, è andato in onda lo spettacolo per la 72° edizione degli. Il conduttore Jimmy Kimmel si è collegato online con i nominati delle varie categorie, a causa delle restrizini Covid infatti la cerimonia è stata diversa da tutte le altre. C’è stata anche una mini reunion del cast di Friends, con le protagoniste femminili tutte insieme a supportare Jennifer Aniston, candidata come miglior attrice protagonista per una serie drama. I premi alle serie tv A portare a casa il maggior numero di premi è stata la serie la miniserie Watchmen, serie tratta da un fumetto, che ha ricevuto undici vittorie. A seguire la serie comica Schitt’s Creek con nove e Succession, serie drammatica, con sette premi. The Mandalorian ha ricevuto sette premi ...