UFFICIALE – Cengiz Under ceduto al Leicester in prestito con diritto di riscatto

La Roma ha ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Cengiz Under al Leicester. Il comunicato Cengiz Under è un nuovo calciatore del Leicester. La Roma, con un comunicato UFFICIALE, ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto del turco. «L'AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Under. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021. L'accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione

Cengiz Under è un nuovo calciatore del Leicester. La Roma, con un comunicato ufficiale, ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto del turco. «L’AS Roma rende noto di aver ceduto a ...

"Tre anni fa, quando sono entrato da questa porta, sono venuto ad affrontare una grande sfida. Durante il mio soggiorno qui, ho amato non solo l'AS Roma, ma anche la città di Roma, la cultura, le pers ...

