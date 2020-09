Sparatoria in spiaggia a Torvaianica: un uomo è grave (Di domenica 20 settembre 2020) CRONACA – Paura sul litorale romano. Sparatoria in spiaggia a Torvaianica, nei pressi dello stabilimento Bora Bora. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pomezia. La vittima e’ un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in spiaggia. L’uomo e’ stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed e’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende gli autori potrebbero essere due uomini subito fuggiti. Sono arrivati in spiaggia a bordo di una moto, con volto coperto, uno di loro e’ sceso, pistola alla mano ed e’ entrato sull’arenile, tra i bagnanti, e ha fatto fuoco colpendo il cittadino albanese che aveva deciso di trascorrere la domenica al mare. Il ferito e’ ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) CRONACA – Paura sul litorale romano.in, nei pressi dello stabilimento Bora Bora. Sul posto a sirene spiegate sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pomezia. La vittima e’ un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in. L’e’ stato raggiunto dai colpi di arma da fuoco ed e’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto si apprende gli autori potrebbero essere due uomini subito fuggiti. Sono arrivati ina bordo di una moto, con volto coperto, uno di loro e’ sceso, pistola alla mano ed e’ entrato sull’arenile, tra i bagnanti, e ha fatto fuoco colpendo il cittadino albanese che aveva deciso di trascorrere la domenica al mare. Il ferito e’ ...

