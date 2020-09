Sparano in spiaggia e scappano | un ferito | caccia agli aggressori

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 settembre 2020) Attimi di terrore sul litorale romano quando sulladi Torvaianica, nei pressi dello stabilimento Bora Bora, si è consumata una sparatoria in riva al mare. Ad essere colpito un cittadino albanese con diversi precedenti che si trovava in: trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma versa in condizioni gravissime. Nessuna traccia degli, arrivati ina bordo di una moto e scappati via. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pomezia.