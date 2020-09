Sondaggi ed exit poll sul referendum 2020 con vittorie nette del “sì” o “no”: chiariamoci bene (Di domenica 20 settembre 2020) Ci state segnalando in questi minuti la diffusione in rete di alcune immagini riguardanti Sondaggi ed exit poll inerenti il referendum 2020, concepito per il taglio dei parlamentari. Alla luce di quanto ci è pervenuto in redazione, dunque, riteniamo necessario portare alla vostra attenzione alcuni concetti che in realtà abbiamo espresso in parte nella giornata di ieri. Questo, nel tentativo di limitare le influenze non corrette verso un’eventuale preferenza nei confronti del “sì”, o in alternativa del “no”. Chiarimenti su tutti i Sondaggi ed exit poll riguardanti il referendum 2020 con vittorie del “sì” o “no” Come ... Leggi su bufale (Di domenica 20 settembre 2020) Ci state segnalando in questi minuti la diffusione in rete di alcune immagini riguardantiedinerenti il, concepito per il taglio dei parlamentari. Alla luce di quanto ci è pervenuto in redazione, dunque, riteniamo necessario portare alla vostra attenzione alcuni concetti che in realtà abbiamo espresso in parte nella giornata di ieri. Questo, nel tentativo di limitare le influenze non corrette verso un’eventuale preferenza nei confronti del “sì”, o in alternativa del “no”. Chiarimenti su tutti iedriguardanti ilcondel “sì” o “no” Come ...

